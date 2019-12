Els espectadors s'indignen i demanen que es denunciï per assetjament un col·laborador de Sálvame: "Ja n'hi ha prou"

Tots els espectadors saben que les tardes de Telecinco no són precisament tranquil·les. La confrontació, els insults i la falta de respecte són alguns dels ingredients que al llarg de tots aquests anys han anat forjant el caràcter de Sálvame, el format del cor que ocupa fins a cinc hores de la programació de la principal cadena de Mediaset . Però hi ha moments en què fins i tot els espectadors demanen calma i que es baixi una mica el nivell de tensió que es respira al plató.

La gota que va fer vessar el got va ser l'atac que Kiko Hernández va realitzar contra Lydia Lozano. La col·laboradora va acabar plorant després de ser acusada de fer la pilota a Anabel Pantoja. "Des que va desembarcar aquí la Pantoja hi ha unes llepades de cul que al·lucines. Espero que ja t'hagin convidat a Cantora", va explotar Hernández. Lydia va començar llavors a plorar. "No en tens ni punyetera idea, ho heu de qüestionar tot, sou patètics", va esclatar. La veritat és que en aquell moment es va viure un moment més que tens al plató del programa de cor de Telecinco que va fer que els espectadors prestessin encara més atenció.

Les reaccions a les xarxes no es van fer esperar. "A aquest senyor l'haurien de denunciar per assetjament, ja n'hi ha prou", deia una usuària de Twitter. "Ja n'hi ha pro", deia un altre. Tots coincidien a assenyalar la mesquinesa d'Hernández com a col·laborador de Sálvame.

Tot i els anys que han passat des de la seva estrena, Sálvame no sembla haver perdut, almenys de moment, gens ni mica d'interès entre els espectadors. Més aviat al contrari. Cada vegada guanya més audiència i genera més interès entre els que estan a l'altre costat de la petita pantalla. I això ho demostra el fet que des que el Tribunal Suprem obligués a Telecinco a deixar d'emetre Pasapalabra la cadena va decidir donar-li encara més importància al format presentat per Jorge Javier Vázquez, Paz Padilla o Carlota Corredera, que ara dura cinc hores i que s'emet en directe totes les tardes.

En bona part, Sálvame ha aconseguit també un augment important en la seva audiència per l'emissió de Gran Hermano Vip, la versió de famosos del reality més seguit de la televisió, que aporta gran part dels continguts que es tracten al programa.