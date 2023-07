Twitter ha patit una caiguda a nivell global que ha començat sobre les 13.13 (hora peninsular espanyola) i que a Espanya ha afectat sobretot les ciutats de Barcelona, Saragossa, Madrid, València i Marbella (Màlaga), però també ha fallat en molts altres punts repartits per tota la geografia espanyola, segons els informes reportats pels usuaris a la web Downdetector.

Les denúncies dels usuaris han arribat al punt màxim aproximadament 40 minuts més tard, cap a les 13.56 hores, i Catalunya és la comunitat amb més nombre de poblacions afectades, segons el mapa de calor proporcionada per Downdetector.

Des dels EUA al Japó, passant per Europa

Molts altres països de tot el món experimenten caigudes, com és el cas dels EUA (sobretot a Nova York) i el Japó. A Europa,Itàlia ha sigut un dels països més afectats per la caiguda, que també ha tingut repercussió a Portugal, França i Alemanya, per posar-ne només tres exemples.