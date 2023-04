La intel·ligència artificial (IA) i com afectarà les nostres vides en tots els sentits reclama l’atenció de tota mena d’analistes. L’economista Santiago Niño Becerra, un d’ells, ha transmès un pronòstic al respecte amb poques certeses i molts dubtes i, tot i així, preocupant.

La clau d’un futur immediat és veure com serà la interacció entre humans i màquines i si en aquesta adaptació als nous temps hi ha espai per a tothom i la tecnologia no acaba per pressionar tant a la baixa els salaris dels treballadors que empenyerà a «la desaparició de la classe mitjana», una tendència sobre la qual alerta Niño Becerra arran d’una pregunta d’El País al conseller delegat de JP Morgan, George Gatch, sobre com creu que el big data o la IA transformarà la indústria de la gestió d’actius. Gatch advoca per «utilitzar les màquines per reforçar la productivitat i millorar la presa de decisions dels gestors».

Niño Becerra, entre tantes incògnites, constata certeses com que «l’únic cert és que, en economies desenvolupades, com els EUA, el salari mitjà real està en nivells de la dècada de 1970; en economies mitjanes, com Espanya, el PIB per càpita fa dècades que està per sota de la mitjana d’Europa, i a les economies subdesenvolupades, tota aquella persona que pot, s’escapa, perquè no hi ha oportunitats».

Segons l’expert, «la tecnologia cara ja està realitzant tasques de valor i a mesura que es vagi abaratint anirà completant les de menor valor. Aquesta és una de les raons per la qual la classe mitjana s’està evaporant».