A WhatsApp hi ha moltes persones que prefereixen tenir la intimitat més gran possible. L’aplicació permet des de fa temps que la gent no sàpiga la teva última hora de connexió i si estàs en línia. Els usuaris també poden triar a qui ensenyar la foto, l’estat i la informació del perfil. En canvi, no hi ha l’opció de desactivar el missatge «escrivint...» que apareix quan estàs responent a algú.

Tu no ho veus, però l’altra persona sí, i això pot minvar la teva privacitat. Això condiciona la privacitat: altres usuaris poden controlar si estàs connectat o no. Per evitar això, existeix aquest pràctic truc. ‘Mode vol’ La manera més fàcil d’evitar el moment ‘escrivint...’ és desactivant les dades mòbils i el wifi. Així, escrius la resposta en ‘mode vol’. Quan vulguis enviar-la, només has de tornar a activar la connexió i el text s’enviarà immediatament. El truc de WhatsApp per camuflar el reenviament de missatges i imatges Aquest truc també serveix si vols escoltar un àudio i que l’emissor no s’adoni que l’has vist. Només has d’accedir a l’‘app’ havent activat abans el ‘mode vol’ i escoltar el missatge de veu. Una altra alternativa Una altra opció és escriure la resposta en qualsevol aplicació de notes, ja sigui les que venen predeterminades a iOS i Android, en una altra qualsevol o fins i tot al cos del correu electrònic. D’aquesta manera, mentre estàs escrivint el missatge no apareixerà l’indicador ‘escrivint...’ perquè simplement no ho estaràs fent a WhatsApp.