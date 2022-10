Gravar trucades pot ser molt útil, ja sigui en l’àmbit professional –periodistes, advocats o psicòlegs– o particular: quan es contracta alguna cosa via telèfon (un contracte de telefonia mòbil, per exemple).

Ara bé, cal tenir en compte que gravar una conversa pot ser un delicte contra la intimitat si l’àudio s’utilitza posteriorment sense el permís de l’altra persona i s’hi revelen assumptes personals. Gravar una trucada és legal si s’hi participa, segons el Tribunal Constitucional. El problema ve amb el que se’n faci després i la finalitat. Molt de compte amb compartir-la públicament o pujar-la a alguna xarxa social amb males intencions, perquè les conseqüències poden ser greus.

Dret a la intimitat

A l’article 197 de la llei orgànica 10/1995 del 23 de novembre es recull que «serà castigat amb les penes de presó d’un a quatre anys i multa de dotze a vint-i-quatre mesos» aquell que a fi de descobrir els secrets o vulnerar la intimitat d’un altre sense el seu consentiment s’apropiï «dels seus papers, cartes, missatges de correu electrònic o qualssevol altres documents o efectes personals, intercepti les seves telecomunicacions o utilitzi artificis tècnics d’escolta, transmissió, gravació o reproducció del so o de la imatge, o de qualsevol altre senyal de comunicació». A més, es pot estar vulnerant el dret a la intimitat, el dret al secret de les comunicacions i fins i tot el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

D’altra banda, registrar una trucada amb l’objectiu d’utilitzar-la per a un judici sí que és legal. Ara bé, només serà admesa com a prova si no s’hi tracten aspectes que es refereixin a la vida íntima de la persona a qui es grava i la persona que registra la conversa n’és interlocutor. Si és gravada per un tercer, pot tenir penes greus.

Més fàcil amb Android

Tenint en compte aquestes premisses, us mostrem la manera de gravar converses des de WhatsApp. Si tens sistema Android, és més fàcil i n’hi ha prou de posar l’altaveu mentre es fa la trucada i, llavors, accedir a l’opció de notes de veu de l’‘smartphone’ i començar a gravar. També és possible descarregant aplicacions gratuïtes des de Google Play, com Call Recorder.

En l’iPhone, l’única manera de fer-ho és mitjançant aplicacions addicionals o connectant-se al Mac mitjançant un cable, activant Quicktime i, una vegada allà, seleccionant ‘Arxiu’ i ‘Nova gravació d’àudio’. Cal tenir en compte que s’ha de fer abans de la trucada, perquè iOs no permet utilitzar altres aplicacions mentre s’està en una trucada.

Al costat del botó per gravar del Mac, obre les opcions en la fletxa que apunta cap a baix i selecciona el teu iPhone. Allà, es prem el botó ‘Gravar’ a Quicktime.

Ja es pot fer la trucada de WhatsApp amb l’iPhone i prémer la icona d’afegir usuari, seleccionant el contacte amb què faràs la trucada.