La companyia Amazon acaba d’anunciar la disponibilitat d’Amazon Kids a Alexa, un servei gratuït i disponible en la família de dispositius Echo. L’objectiu segons la mateixa Amazon és crear un entorn segur i adaptat per a nens d’entre 3 i 12 anys, en l’entorn domèstic. Ofereix als més petits accés a continguts adequats, al mateix temps que proporciona als pares la tranquil·litat d’una experiència pensada per a nens i adequada a la seva edat, ja sigui per jugar o per aprendre.

L’accés posa a disposició de pares i tutors eines com el tauler de control parental, límits de temps i un filtre per bloquejar la música que contingui lletres amb contingut explícit. A més, bloqueja qualsevol tipus de compra per veu, atorgant als pares el control total d’aquestes activitats. Arriba amb diverses skills, educatives i d’entreteniment, així com llistes de reproducció i continguts educatius.

Per poder entrar al servei s’ha de crear i aprovar un perfil per a nens a través de l’App d’Alexa. També és possible crear un ID de veu i un ID visual en dispositius amb pantalla i l’experiència pot activar-se en un o diversos dispositius Echo de la llar, així com utilitzar el perfil infantil en un dispositiu compartit o dedicar-ne un per a ús exclusiu del nen.

Funcionalitats

A través del tauler de control parental i de l’‘app’ d’Alexa els pares poden personalitzar l’ús que els seus fills fan d’Alexa, seleccionant els serveis i skills que poden utilitzar. Permet als adults veure les activitats dels seus fills i, a través de l’‘app’ d’Alexa, veure i eliminar les gravacions de veu.

Quan es creï el perfil d’un nen, Alexa reconeix la seva veu i ofereix automàticament respostes adaptades als més petits a través dels dispositius Echo compatibles. Alexa evita que els nens realitzin compres per veu i dona respostes adequades per a la seva edat.

És possible establir límits de temps diaris, quan arriba l’hora de dormir, per exemple, per assegurar que els nens no parlen amb Alexa a la nit, o posar en pausa els dispositius Echo per a l’hora de sopar o a l’hora de fer els deures.

Hi ha disponible un filtre de contingut explícit que descarta automàticament les cançons amb lletres explícites d’Amazon Music, Apple Music o Spotify.

Els més petits poden fer-li preguntes a Alexa sobre ciència, matemàtiques, ortografia, definicions o qualsevol altre tema que desperti la seva curiositat.

Trucades i videotrucades amb contactes aprovats prèviament pels pares, entre altres possibilitats

S’ha de estacar també que arriben noves skills, per interactuar amb Pocoyó o aprendre i practicar idiomes de la mà de LingoKids, entre d’altres.

Arriba a dispositius Echo i Echo Show mitjançant una nova actualització de software gratuïta.