La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i el Patronat Fundació Mútua Terrassa (FMT) van firmar aquest dimarts, 17 de maig, un conveni de col·laboració per desenvolupar i assajar innovació tecnològica en l’àmbit hospitalari que tindrà vigència durant 4 anys prorrogables.

La UPC i la Mútua de Terrassa (Vallès Occidental) s’han compromès a continuar treballant conjuntament a través d’un conveni firmat per les dues institucions que emmarca i coordina el desenvolupament de dispositius d’innovació quirúrgics, electromèdics, biomèdics, de monitoratge de variables o terapèutics.

L’acord també preveu la recerca en l’àmbit d’estudis estadístics i científics que ajudin a millorar l’atenció clínica.

Una polsera de detecció de pacients a l’interior dels hospitals, un nou llit ginecològic ergonòmic que faciliti una postura més natural en el part o un estudi sobre l’impacte dels rajos alfa, beta i gamma en els passatgers de vols intercontinentals són alguns dels projectes en què ja treballen.

Al capdavant d’aquests projectes hi haurà l’investigador Javier Álvarez, del Centre Avançat de Tecnologies Mecàniques (CatMech), i per facilitar el seguiment de la col·laboració entre les dues institucions es constituirà una comissió mixta integrada per representants de la UPC i el FMT.

