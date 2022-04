168 podcasts participen als Premis Sonor en la primera edició. El termini de presentació de candidatures als Premis Sonor va acabar dijous passat, uns guardons organitzats pel magazín La Mira amb la col·laboració de Catalunya Ràdio, el patrocini de TRAM i el suport d'iVoox i Estrella Damm, que reconeixeran els millors podcasts difosos durant l’any 2021. Fet el recompte, l’organització celebra “l’èxit” d’aquesta edició, en la qual s’han presentat 168 podcasts diferents, alguns dels quals opten a més d’una categoría i fa, com remarquen els organitzadors, que la xifra augmenti a prop de 200 podcasts.

Durant les pròximes setmanes, els membres del jurat analitzaran les candidatures presentades i duran a terme la deliberació per triar les propostes guanyadores, que es donaran a conèixer durant la gala de lliurament de premis, el dilluns 13 de juny a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm. La gala, patrocinada per TRAM, també es podrà seguir en directe a través de les emissores de Catalunya Ràdio.

Un jurat d’experts atorgarà els següents guardons: millor podcast de ficció, millor podcast de narrativa no-ficció (inclou periodisme i investigació periodística), millor podcast d’entreteniment (inclou humor), millor podcast conversacional, millor podcast publicitari (branded-podcast) i millor podcast d’innovació. A més, i a proposta seva després d'analitzar tots els espais, lliurarà aquests premis addicionals: millor realització i disseny sonor, millor guió (idea original), millor producció i millor podcaster (presentador/a, conductor/a).

Una de les categories d’aquests premis, però, no depèn del jurat sinó del públic. El 31 de març també es va tancar el període de presentació de podcasts per a la categoria Premi del públic, amb 2.268 propostes que podien inscriure tant els realitzadors com els oients. Des d’aquest mateix dilluns, 4 d’abril, i fins al dia 22, s’obre el període de votació entre els podcasts que es van presentar més vegades. Tothom pot votar a través d’aquest enllaç quin creu que mereix el guardó: Això Rai, L’Ovella Verda, La Partida, Mòbil, Cartera, Claus o Oye Polo.