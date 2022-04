La cultura preincaica Casma-Sechín va construir un observatori solar en el desert costaner del Perú que és considerat el més antic d'Amèrica. Fins al moment, seria l'únic en el món enfocat al mesurament del calendari solar complet.

Unes antigues ruïnes al Perú, conegudes com Chankillo, es consideren una "obra mestra del geni creatiu humà", amb característiques úniques que no es veuen en cap altre lloc del món. Inclouen un observatori astronòmic edificat fa més de 2.300 anys, que és el més antic del continent americà.

El lloc arqueològic Chankillo, localitzat en el desert costaner del Perú i declarat Patrimoni Mundial de la UNESCO en 2021, és el fidel testimoniatge dels avanços reeixits per una civilització preincaica pràcticament desconeguda, que actualment es coneix com la cultura Casma-Sechín. A més d'incloure a l'observatori astronòmic, el lloc conté altres notables estructures, que van ser concloses 23 segles enrere i abandonades en el segle I després de Crist.

Mesurament del calendari solar complet

El complex presenta una filera de 13 torres de pedra, que travessen simètricament un pujol. Al costat d'aquesta sorprenent edificació, denominada les Tretze Torres, les ruïnes també presenten un complex de tres parets en el cim d'un altre pujol, anomenat Temple Fortificat, i dos conjunts d'edificis denominats l'Observatori i el Centre Administratiu. L'observatori permetia realitzar estudis astronòmics de gran precisió, segons recerques recents, i ha estat considerat com l'únic en el globus dedicat al mesurament del calendari solar complet.

Val destacar, per exemple, que el monument Stonehenge, situat en l'actual Regne Unit i considerat un punt cúlmine en el desenvolupament de les cultures humanes antigues, no ha estat confirmat encara quant a la seva utilitat com a calendari solar. A més, Chankillo no és similar a cap altre observatori solar conegut fins avui, perquè ha estat construït com una torre i no com un rellotge solar: són les tretze columnes de pedra les que marquen les posicions del Sol.

Les ruïnes emmurallades, que se situen a uns 400 quilòmetres al nord de Lima, entre el riu Casma i el riu Sechín, deixen en clar que els edificis originals van ser construïdes amb una precisió sorprenent. Segons un article publicat en Science Alert, quan un espectador és en un punt d'observació específic és capaç de predir l'època de l'any amb un marge d'error de només de dos o tres dies, basant-se únicament en la llum del començament del dia o el capvespre.

Adorar al Sol

Com va succeir amb els Inques, que també van aconseguir notables avanços en astronomia, aquesta ignota civilització hauria considerat al Sol com una deïtat, alguna cosa que es reitera en moltes cultures antigues de tots els continents. També haurien desenvolupat rituals o sacrificis d'algun tipus, com el mostren les extenses escales que condueixen a cada torre o edifici del complex.

No obstant això, la seva manera d'estudiar els moviments de l'astre rei era diferent de la dels Inques, que utilitzaven un altre tipus d'estructures per a mesurar el temps, denominades “Pilars del Sol”. Eren monòlits de gran altura que funcionaven com a “agulles” per a marcar la forma en la qual el Sol travessava les muntanyes de Cuzco. A més, la cultura Casma-Sechín ensostrava els seus centres d'observació per a evitar que la llum alterés l'exactitud dels seus mesuraments, una característica no observada en els Inques.

Les excavacions arqueològiques realitzades indiquen que l'observatori i la resta de les construccions s'haurien erigit entre l'any 500 i l'any 200 abans de Crist. Es desconeix la causa per la qual van ser abandonades sobre el començament de l'era cristiana, generant la seva progressiva deterioració. Segons els arqueòlegs, durant l'apogeu d'aquesta cultura peruana, que seria una de les més antigues d'Amèrica, les estructures haurien estat revocades en tons groc, ocre o blanc, a més d'incloure empremtes dactilars i pintures similars a grafitis.