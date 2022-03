Figueres serà, un any més, una de les seus del Mobile Week Catalunya. Durant quatre dies, del 25 al 28 de maig, la capital de l'Alt Empordà acollirà xerrades, conferències i tallers destinats a tota la ciutadania.

L'objectiu és apropar la tecnologia als ciutadans. Els temes que es tractaran durant aquests dies són canvis digitals en les empreses, recursos tecnològics per a la gent, noves formes de fer gastronomia, els vehicles autònoms o com afrontar l'addicció a les xarxes, entre altres.

També tindrà lloc un Family Day, un esdeveniment familiar relacionat amb el món tecnològic on tota la família podrà gaudir de tallers i activitats (taller infantil per construir cotxes autopropulsats, taller de robòtica, minecraft com a eina educativa i taller stop-motion).

També està destinat a emprenedors, Pimes i autònoms. Joves empresaris locals, autònoms i empreses podran assistir a tallers i xerrades sobre ciberseguretat, digitalització, e-commerce i posicionament de marca a internet. El Centre d'Innovació Empresarial Ferran Sunyer també acollirà activitats.

La participació de Figueres a la Mobile Week Catalunya s'emmarca en la voluntat del govern municipal de generar oportunitats en el creixent sector TIC i promoure i potenciar les empreses tecnològiques com ara la creació d'un hub tecnològic.