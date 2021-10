El proper dijous 18 de novembre, la Fundació Salut Empordà (FSE) organitza la jornada “Transformació digital a les organitzacions sanitàries. Tendències al sector de salut i social”. L’esdeveniment se celebrarà a l’Auditori Caputxins de Figueres, de 10 a 14 hores, i tindrà un format mixt (presencial i en línia). Comptarà amb cinc ponències d’experts en la matèria de reconegut prestigi nacional i internacional.

La transformació digital és part important del dia a dia de les entitats sanitàries i socials i aquesta jornada vol ser un punt de trobada d’especialistes en aquest àmbit, alhora que posa el focus en la comarca de l’Alt Empordà. Cal tenir en compte que l’epidèmia de la Covid-19 ha suposat un accelerador en els processos de transformació digital, i ha fet evident que la ciutadania reclama una adaptació dels sectors de salut i socials en l’ús dels canals digitals.

L’espai també serà el marc per a presentar el Pla de Transformació Digital de la Fundació Salut Empordà 2021-2025, un document que marca el full de ruta que seguirà l’entitat en els propers anys per encaminar-se cap a una revolució digital. Aquest canvi evolutiu en l’organització ha de permetre treballar millor, de forma més ràpida i segura, així com més transversal, oberta i participativa. Impactarà directament en l’assistència, suposant una millora de la qualitat i incrementant l’apoderament del pacient, ja que introduirà un nou paradigma en l’accessibilitat i els canals de comunicació amb l’usuari.

A la jornada intervindran, per aquest ordre: Ramon Maspons, coordinador d’Innovació i Prospectiva Estratègica de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària de Catalunya (AQuAS); Frederic Llordachs, CEO de Doctoralia i Doctomatic i ponent de salut digital; Pol Pérez, coordinador general de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) del Sistema de Salut del Departament de Salut i director de l’Àrea de Sistemes d’Informació del Servei Català de la Salut (CatSalut); Josep-Lluís Sánchez, soci fundador de Kairos X Chronos; i Sergi Iglesia, secretari tècnic de la Fundació Salut Empordà.

L’acte estarà conduït per la periodista Bàrbara Julbe i comptarà amb la participació de Pepper, un robot humanoide totalment personalitzable, capaç d’identificar el llenguatge verbal, gestos i emocions.

La voluntat és que aquesta jornada tingui continuïtat ens els propers anys i ha estat possible gràcies a la implicació de setze patrocinadors.

Les inscripcions presencials estaran obertes fins a completar l’aforament de l’Auditori Caputxins.