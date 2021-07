Els emojis han trobat el seu lloc en la comunicació digital on contribueixen a fer més propera la interacció amb altres usuaris, per sobre de les barreres de l'llenguatge, si bé encara hi ha alguns d'aquests elements que no acaben de trobar el seu reconeixement, com li passa a l'albergínia i al préssec, que són dos dels tres emojis més incompresos.

Per Paul D. Hunt, dissenyador de tipografies a Adobe i un dels representants de l'empresa en el consorci Unicode, l'empatia és l'aspecte més important de la comunicació, una cosa que transcendeix l'idioma i permet comprendre del tot el que vol dir l'altra persona.

Donada l'abstracció que el llenguatge pot adquirir a la comunicació digital, sense veure les expressions facials o els gestos l'altra persona, ni sentir el seu to de veu, Hunt defensa que els emojis poden ajudar a connectar amb més profunditat amb el sentiment que hi ha darrera dels missatges enviats digitalment, com exposa en una publicació a Adobe.

En aquest context, el 88 per cent dels usuaris d'emoji a nivell mundial són més propensos a sentir empatia cap a algú si utilitza un emoji, una dada que es desprèn de l'informe d'Adobe sobre les tendències globals de l'emoji 2021, en el qual es enquestar 7.000 persones d'Estats Units, Regne Unit, Alemanya, França, Japó, Austràlia i Corea del Sud. Més de la meitat dels usuaris globals de emoji se senten més còmodes expressant les seves emocions a través de emojis que en converses telefòniques (55%) i que en converses en persona (51%).

Segons apunta Hunt, els emojis ens donen l'oportunitat d'aturar-nos i triar una imatge apropiada per transmetre com ens sentim i com esperem que se senti l'altra part. Fins i tot més de la meitat dels usuaris (55%) estan d'acord en què l'ús de emojis en les comunicacions ha tingut un impacte positiu en la seva salut mental.

Trencant barreres de comunicació

L'estudi d'Adobe recull que a la gent li encanta utilitzar els emojis per expressar-se, i que aquests fins i tot ajuden a les persones a superar les barreres lingüístiques i a establir connexions que d'una altra manera serien més difícils.

Així, la majoria dels usuaris d'emoji estan d'acord que els emojis els faciliten expressar-se (90%) i comunicar-se més enllà de les barreres lingüístiques (89%), i per al 67 per cent, les persones que fan servir emojis són més amistoses i divertides que les que no el fan servir.

El 76 per cent afirma que els emojis són una eina important en la comunicació per crear unitat, respecte i comprensió cap als altres, una dada que es complementa amb la resposta del 70 per cent dels usuaris que estan d'acord que els emojis inclusius poden ajudar a entaular converses positives sobre temes culturals i socials rellevants.

Els preferits i els incompresos

La cara que riu amb llàgrimes, el polze cap amunt, el cor vermell, la cara que llança un petó i la cara que plora amb una llàgrima es presenten com els cinc emoji favorits entre els usuaris d'aquests elements comunicatius.

No obstant això, hi ha tres que no acaben de trobar una acceptació homogènia a nivell global: l'albergínia, el préssec i la cara de pallasso se situen com els emojis més incompresos.