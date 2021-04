WhatsApp Rosa: una versió maliciosa que infecta el mòbil amb un virus

WhatsApp Pink (rosa) és una versió de la popular aplicació de missatgeria que ofereix una nova aparença als usuaris que la instal·len, però que en punxar en l'enllaç que comparteix infecta el mòbil per fer-se amb el seu complet control.

Les suposades versions premium o especials de WhatsApp porten anys temptant als usuaris amb modificacions -com a noves funcions i un altre color per a la interfície- que no estan presents en l'aplicació legítima, amb l'objectiu d'enganyar-los per obtenir un benefici a canvi.

En aquest sentit, l'investigador de ciberseguretat Rajshekhar Rajaharia ha advertit a través del seu perfil de Twitter d'una nova amenaça: WhatsApp Pink. Aquesta estafa es distribueix a través de missatges dins dels xats, i assegura que es tracta d'una nova aparença per a l'app de missatgeria, en color rosa.

El missatge, també amb fons en rosa, insta a punxar el botó que inclou. Però si es prem, els usuaris rebran un virus, com ha advertit l'investigador, i perdran per complet el control del seu telèfon.

En 2015 va destacar una altra versió maliciosa, WhatsApp Blau, que prometia modificar el color de la interfície per adoptar el que indica el seu nom, però en el seu lloc emetia qüestionaris i subscrivia a les víctimes a serveis de pagament.

També fa uns anys va cridar l'atenció WhatsApp Plus, una versió modificada, no oficial, que ampliava les funcions que oferiria l''app' legítima. No obstant això, després de l'adquisició de WhatsApp per part de Facebook, la companyia va començar a bloquejar els comptes utilitzaven versions de tercers com aquesta.