TikTok: la nova arma de la Policia Nacional per a arribar als més joves en la pandèmia

La Policia Nacional ha estrenat avui @policia091, el seu nou perfil oficial a Tik Tok, la xarxa social més en auge entre adolescents. Amb aquesta nova iniciativa, i en plena pandèmia, la policia espanyola, líder mundial en xarxes socials, pretén arribar als més joves per a, entre altres objectius, conscienciar sobre l'ús de la mascareta i altres mesures anti-covid, prevenir la violència de gènere, el bullying o el consum de drogues i apropar encara més la institució a la ciutadania.

La xarxa social TikTok al nostre país té cada dia una presència major, sent ja una de les app més descarregades del món i que compta amb centenars de milions de seguidors. I la Policia Nacional no podia deixar de ser present en aquesta plataforma de cara a fer arribar a tots els ciutadans els seus continguts de seguretat, ja que la resta de les seves plataformes en xarxes socials s'han convertit en un aliat fonamental del seu treball preventiu, dissuasiu i fins i tot operatiu; i és fàcil preveure que TikTok seguirà la mateixa línia, tan important en els últims anys.

La Policia Nacional va apostar per les xarxes socials des del primer moment, conscients de l'eina fonamental en la qual s'han convertit per als ciutadans i és present des de l'any 2006 en elles: en Twitter (@policia), amb gairebé 3,5 milions de seguidors que li ha permès convertir-se en el perfil policial de referència i amb més èxit entre els països del nostre entorn; en Facebook (@policianacional), on s'espera arribar al milió de seguidors en els pròxims mesos; en Instagram (@policianacional) amb més de 650.000 seguidors o en Youtube (@policianacional) amb 67.000 subscriptors; per esmentar aquelles en les quals té una presència més notable.



@policia091

Com a cos policial que, entre moltes altres funcions, representa a Espanya a nivell nacional i internacional en l'àmbit de la seguretat, aquests perfils es posicionen amb noms que fan que els ciutadans reconeguin al seu Policia sense gènere de dubtes: el nom de @policia en Twitter ha estat el vaixell almirall en les seves xarxes socials des dels seus començaments i ha facilitat la difusió de missatges de seguretat que potser, per altres canals, no haurien arribat als ciutadans de la mateixa forma. Aquesta vegada, el perfil de TikTok presa el nom de @policia091, fent referència al telèfon d'emergències del cos policial.



Canal per a arribar als més joves

@policia091 neix amb la intenció de convertir-se en un altre altaveu impossible de menysprear com a canal per a arribar als més joves, entre els qui TikTok ha tingut un acolliment especialment notable. L'objectiu serà la prevenció de la delinqüència i, sobretot, evitar que els ciutadans es converteixin en víctimes de delictes.

L'avanç del món digital i l'auge de les xarxes socials han obligat els especialistes policials a posar-se a l'alçada actualitzant constantment la seva manera de comunicar-se amb els ciutadans i d'oferir els seus serveis, adaptant-se a una societat que avui està hiperconnectada digitalment.