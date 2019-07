Les millors ofertes del segon dia del Prime Day

Avui és l'últim dia del Prime Day i a CompraMejor seguim amb la selecció de les millors ofertes del dia amb més d'un 25% de descompte en productes de bones marques i gran qualitat.

Aquestes ofertes més interessants en electrònica, esport, llar i cuina, cura personal, eines i molt més amb desenes de valoracions de compradors reals amb una mitjana de 4 sobre 5 estrelles.

Recorda que aquestes ofertes només estaran actives fins que s'esgotin els productes disponibles.

OMRON M6 Comfort - Tensiòmetre, tecnologia Intelli Wrap Cuff el que permet obtenir resultats precisos en qualsevol posició al voltant del braç, memòria de fins a 200 mesuraments

Bellababy Bomba de lactància / Extractor amb succió dual Massatge de mama amb pantalla tàctil LED (amb 10 bosses d'emmagatzematge de llet materna)

LEXIN 2X B4FM Intercomunicador Casc Moto, Moto Bluetooth Ràdio Comunicador per a Casc, Mans Lliures per a Moto, Intercom Casc Moto per a 4 Motoristes, Motocicleta Interphone amb Cancel·lació de Soroll

TaoTronics Humidificador 4L Bebè (Vapor Fred, 3 Nivells d'Humitat Ajustable, Temporitzador, Purificador d'Aigua Incorporat, Llum Nocturna LED) amb Filtre 360º

RockJam RJ761-SK - Teclat de piano d'ensenyament electrònic interactiu clau amb suport

Severin KS 9827 Mini-Frigorífic, 42 L, Blanc

Aquapik 100 - Irrigador dental i Nasal únic en el món (inclou 7 Filtres i un mirall odontològic d'exploració) Recomanat per dentistes i metges de tot el món. Ideal per a tota la família

Lenovo - Desafiaments Jedi - Paquet de Realitat Virtual (VR) amb les Ulleres de realitat augmentada Lenovo Mirage + Comandament espasa làser + Balisa de moviment

Apeman càmera de Caça 12MP 1080P IP66 Impermeable 24 LED d'ANAR Invisible 2.4 '' LCD Visió Nocturna fins a 20m per a Fauna Seguretat Llar Mascota Animal

AmazonBasics - Gàbia plegable de metall per a mascota (dues portes, 92 cm llarg)

Mini Projector ELEPHAS, Cinema a casa portàtil amb 3800 lúmens, Suport Full HD 1080p de 50000 Hores, Compatible amb HDMI VGA AV USB Micro SD, Blanc

Philips Avent SCD630/01 - Vigilabebés amb càmera, abast de 300 m, pantalla LCD de 3,5 polzades amb visió nocturna

Chicco Steril Natural 3en1 - Esterilitzador elèctric de fins a 6 biberons en 5 minuts

LLEC Boost - Caixa d'eines creatives (17101)