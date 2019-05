Arriba PlayStation Now: Què és i quins jocs té?

Després de debutar amb èxit al Regne Unit, PlayStation Now (PS Now), el servei de videojocs via streaming que ens permet accedir a títols de PlayStation 4, PlayStation 3 i PlayStation 2, des de PC o PS4, ja està disponible des d'aquests dimarts, 12 de març, en diversos països europeus, entre ells Espanya, Itàlia, Portugal, Noruega, Dinamarca, Finlàndia i Suècia. La gràcia: poder disposar d'un ampli ventall de jocs allotjats al núvol, sense necessitat de tenir-los físicament ni descarregats a la videoconsola.

En total, PlayStation Now permet jugar en streaming a més de 600 jocs de PlayStation i, a més, en els casos dels títols de PS4 i PS2 també es poden descarregar directament a la consola PS4 per poder jugar sense connexió i a la resolució nativa del títol.

El catàleg de jocs de PlayStation Now inclou títols de com: 'Red Dead Redemption', 'Bloodborne', 'The Last of Us' i 'God of War III Remastered'; grans èxits com 'Mortal Kombat X', 'For Honor' o 'WWE 2K18'; i obres per als més petits de la casa, com 'LEGO Batman III: Más allà de Gotham', 'Ratchet & Clank: Todos para uno' o 'Sonic Generations'.

A través de la consola, PlayStation Now ens donarà l'opció de descarregar jocs de PS4 al disc dur. Pel que fa a l'opció de jugar en streaming, es pot parar i continuar després en el mateix punt on s'ha deixat la partida, independentment de si es juga en PS4 o PC gràcies a l'emmagatzematge al núvol.

