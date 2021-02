Detenen a la Jonquera el conductor d'un tràiler que duia tres furgonetes de luxe robades i 162 kg de marihuana

La Policia Nacional ha detingut a la Jonquera el conductor d'un tràiler que duia tres furgonetes de luxe robades i 162 kg de cabdells de marihuana. Segons la policia, l'arrestat formava part d'una organització assentada a les províncies de Madrid i Toledo, que es dedicava a captar persones per llogar els vehicles per després retirar-los les plaques i els logotips i carregar-los de la droga envasada al buit. El destí de la droga era Alemanya, on també s'havien de vendre al mercat negre les furgonetes. L'operació continua oberta per tal d'identificar la resta de responsables del grup criminal així com els llocs que utilitzaven per amagar els vehicles robats.

La investigació va començar quan la policia va saber de l'existència de l'organització. Les persones que s'utilitzaven d'esquer per llogar els vehicles acudien a les empreses de lloguer amb aparença d'un nivell de vida elevat. Per això, portaven roba i complements de marca de prestigi internacional. L'objectiu era enredar els comerciants i guanyar-se la seva confiança.

Quan aconseguien els vehicles, els deixaven en uns dies en diferents polígons industrials del sud de Madrid i Toledo com a "mesura de seguretat" i, posteriorment, els traslladaven a un nau industrial de Casarrubios del Monte (Toledo) on retiraven les plaques de matrícula i els logotips per no deixar cap rastre que les pogués identificar.

Després, els carregaven de marihuana envasada al buit. Per fer-ho, utilitzaven bosses de viatge de 60 litres de capacitat cadascuna i les repartien entre les diferents furgonetes. Un cop preparades, les embarcaven en camions tràiler porta-vehicles i les traslladaven fins a Alemanya per comercialitzar la droga i vendre les furgonetes.

Amb la informació recopilada, els agents van seguir el camió fins aconseguir interceptar-lo en el moment en què pretenia sortir d'Espanya, a la Jonquera.

L'operació continua oberta a l'espera d'identificar a la resta d'integrants de la banda així com els llocs que utilitzaven per amagar els cotxes.