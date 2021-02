Aixequen una vintena d'actes per infraccions a un prostíbul de Capmany

El Departament d'Interior ha alertat aquest dilluns d'un increment de les infraccions durant el cap de setmana passat. Concretament, s'han aixecat 457 actes per saltar-se el confinament municipal i 263 per incomplir el confinament nocturn. La xifra total és d'unes 2.800. El comissari dels Mossos, Joan Carles Molinero, ha detallat que suposa un increment d'un 15% respecte el cap de setmana anterior. "Ens posa en evidència que hi ha persones disposades a un incompliment del confinament municipal", ha argumentat. Paral·lelament, avui s'ha posat en marxa el reforç del control perimetral a Catalunya per detectar els viatges "no justificats". Ja s'està fent a les principals vies com l'A-7 i l'AP-7, així com a les estacions de l'AVE.

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha explicat que des de divendres passat, si bé la mobilitat s'ha mantingut similar a la de les setmanes anteriors, sí que han detectat més moviment malgrat les restriccions vigents. Un fet que s'ha notat als parcs naturals, segons Sàmper relacionat amb "el bon temps", que ha propiciat un major nombre de sortides. Els agents van fer 63 controls en sis parcs naturals, que van permetre aixecar un total de 120 actes, 56 al Montseny i 32 a Montserrat.

La feina d'aquests darrers dies també s'ha centrat a desallotjar diverses festes il·legals arreu del territori català. Per exemple, es va intervenir una trobada no autoritzada en una casa rural a Bellestar, a l'Alt Urgell, on s'havien concentrat 23 persones de nacionalitat francesa. També es va aixecar diverses actes a Barcelona. Es va actuar en una festa al parc de l'Oreneta, a Sarrià, on s'havien aplegat més d'un centenar de persones, i també en una perruqueria de Nou Barris, on es va detectar una trobada amb 17 persones.

Un altre dels episodis que s'han destacat fa referència a un bar reincident del barri de Sants de Barcelona, on els agents van identificar 14 persones i van comissar més de quaranta ampolles de gas del riure. Altres actuacions van tenir lloc a Sant Cugat i Capmany. En aquest darrer cas es van aixecar una vintena d'actes en un prostíbul.

En total, doncs, s'han aixecat més de 2.800 actes: 457 actes per infracció de restricció municipal (296 per part dels Mossos i 161 dels policies locals), 42 per incompliment de les mesures als locals de restauració i 263 per no respectar el confinament nocturn.

El conseller i el comissari de Mossos han coincidit que els caps de setmana es registra un degoteig de festes i activitats no permeses, sobretot les nits de divendres i dissabte. Tot i això, Sàmper ha admès que la "gran majoria" de la població compleix les normes. Unes restriccions que ha qualificat de "feixugues" i "antipàtiques", però que ajuden a millorar l'evolució de la pandèmia.

Aquest dilluns també s'ha posat en marxa el reforç del confinament perimetral a Catalunya amb l'objectiu d'identificar aquells viatges i desplaçaments "no justificats". Els controls es duran a terme principalment a les vies ràpides, però també a les estacions de tren. Avui ja s'han inspeccionat dos trens AVE a l'estació de Sants. Un d'ells amb 206 passatgers, on s'han aixecat tres actes i l'altre 87 passatgers, on els agents han aixecat dues actes. En el moment de la compareixença s'estava inspeccionant un tercer tren.