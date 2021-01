Mor una dona de 55 anys arran d'una col·lisió frontal a l'N-II a Vidreres

Una dona de 55 anys i veïna de Barcelona ha mort aquest cap de setmana en un accident a la N-II al seu pas per Vidreres (Selva). Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a dos quarts de vuit del vespre, quan dos turismes van xocar frontalment per causes que encara s'estan investigant. Com a conseqüència de la topada, la copilot d'un dels turismes va quedar ferida greu i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va evacuar-la fins a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on va morir posteriorment. En l'accident també hi va haver quatre ferits més, tot i que menys greus que la copilot. Tots ells han estat atesos al mateix hospital. Aquesta és la segona víctima mortal a les carreteres catalanes d'aquest 2021.

Arran de l'accident, es van desplaçar fins al lloc dels fets diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, sis dotacions dels Bombers –que van ajudar en la retirada dels ferits dels cotxes- i set ambulàncies del SEM.

Pel que fa a l'afectació viària, l'N-II va estar totalment tallada fins a les 21.00 h, quan es va obrir un carril i es va poder habilitar pas alternatiu. La circulació va quedar totalment normalitzada a les 21.40 h.