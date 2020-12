L'Ajuntament de Bàscara denuncia destrosses a l'escola

L'escola Joan Reglà de Bàscara ha patit un atac durant les festes de Nadal. Segons informa l'Ajuntament, s'ha entrat a un dels mòduls i s'ha fet destrosses al mobiliari i material escolar, així com una pintada a una taula amb "soys putos".

FOTO: AJUNTAMENT DE BÀSCARA

Des del consistori alerten que el fet s'ha produït per l'estat "malmès" de l'espai. "Els danys no són importants però sí que demostren la fragilitat dels mateixos", expliquen fonts municipals. En aquest sentit, l'Ajuntament assegura que han requerit "diverses vegades" al Departament d'Ensenyament per reparar l'estat d'aquest mòdul i "no s'han dignat ni a contestar-nos", lamenten.

Des de l'Ajuntament de Bàscara s'han vist obligats a reforçar el sistema de seguretat de l'escola "amb la despesa que per l'ajuntament això comporta". Informen que ja han tramitat una denúncia als Mossos d'Esquadra.

Quan es va informar de la reobertura de les escoles després del confinament, prevista per l'1 de juny, l'Ajuntament de Bàscara va ser un dels municipis de la comarca que va transmetre al Departament d'Ensenyament la impossibilitat de garantir la salut d'alumnat i professorat, així com l'obligació de mantenir distàncies per l'estat deficitari del centre educatiu.

