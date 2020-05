Bàscara anuncia que no obrirà l'escola ni la llar d'infants

L'Ajuntament de Bàscara ha decidit no obrir l'escola ni la llar d'infants el pròxim 1 de juny i ho ha anunciat a través d'un comunicat.

En el document, l'equip de govern municipal explica que davant el "Pla d'obertura de centres educatius per a finals d'aquest curs i pel pròxim 2020-21" presentat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i programat pel pròxim dia 1 de juny. Des de Bàscara, diuen que "han estudiat i valorat "les mesures que conté aquesta planificació per a "garantir la salut d'infants, mestres i personal no docent", i han constatat la impossibilitat de complir amb aquestes mesures".

Per això, l'equip de govern de Bàscara es va reunir el passat 29 de maig, d'urgència, i han decidit, per unanimitat, "la no obertura de l'Escola Pública Joan Reglà de Bàscara, propietat del mateix Ajuntament, el pròxim dia 1 de juny i, entenent que tampoc es pot garantir la seguretat d'educadores i nadons aquesta decisió de no obertura també afecta a la Llar d'Infants La Baldufa".

Ara per ara, Bàscara es centra en "poder garantir la reobertura de cara el nou curs escolar 2020-21 el pròxim mes de setembre".