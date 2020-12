Destrossen part del pati de l'escola Amistat de Figueres i les famílies ho reparen

L'escola Amistat de Figueres ha denunciat que aquesta nit "han entrat a la nostra escola i han destrossat part del pati". Les imatges mostren com aquest matí testos del pati estaven tirats per terra i les plantes fetes malbé. Des del centre lamenten que no és la primera vegada que passa al llarg d'aquest curs i que "hi ha alguna cosa que com a societat no fem bé".

Tot i coincidir amb les vacances de Nadal, algunes famílies de l'escola han respost ràpidament a l'acte i aquest matí han estat reparant els danys, "perquè el dia 11 els nostres infants tinguin el pati que es mereixen", deien des de l'escola.