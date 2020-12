La Guàrdia Urbana de Figueres denuncia l'amo d'una cafeteria per tenir persones consumint a dins a les deu del matí

La Guàrdia Urbana de Figueres ha denunciat aquest dimarts al matí els responsables d'una cafeteria per tenir persones a dins consumint a les deu del matí. És a dir, quan ja feia mitja hora que el local hauria d'haver tancat i només podia fer servei per emportar. La cafeteria està situada al carrer Sant Francesc de Paula i, quan la patrulla hi ha passat per davant, han vist com a l'interior hi havia deu persones esmorzant assegudes a les taules. Per això, la Guàrdia Urbana ha aixecat una acta al propietari del local per incomplir les restriccions d'horari imposades pel Procicat per prevenir la Covid-19.