Un ferit greu en un incendi a Girona

Durant la nit de Nadal, els Bombers de la Generalitat han estat alertats d'un incendi al local posterior d'un bloc de pisos de la plaça Grup Germans Sabat de Girona. Les cinc dotacions de bombers mobilitzades han trobat una persona amb cremades de gravetat a l'exterior del local, a la plaça. L'home ha estat atès pel SEM i evacuat amb helicòpter a l'Hospital de la Vall d'Hebron.

Passades les deu de la nit els Bombers han donat el foc per controlat. Els locals del costat no han estat afectats, i s'han ventilat els pisos del bloc, ja que l'escala havia quedat afectada pel fum. Al cap d'una hora, la quinzena de veïns que s'havien evacuat per precaució ja han pogut tornar als seus domicilis.