Un accident entre dues motos i un turisme a Vilademuls deixa un ferit crític i un de greu

Un accicent entre dues motos i un turisme a Vilademuls (Pla de l'Estany) ha deixat un ferit crític i un de greu. Els ferits són els dos motoristes. Segons informa el Servei Català de Trànsit, l'avís s'ha rebut a les 10.04 h. d'aquest dilluns. L'accident s'ha produït a la GI-513 al punt quilomètric 9 per causes que es desconeixen. S'han desplaçat fins al lloc quatre ambulàncies i l'helicòpter del SEM així com dues dotacions de Bombers i quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra. Els ferits s'han traslladat a l'hospital Trueta de Girona.