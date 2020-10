Els Bombers suspenen la recerca de l'home desaparegut a Olot fins a tenir nous indicis d'on podria ser

Els Bombers han suspès la recerca de l'home de 82 anys desaparegut a Olot i que estava desaparegut des del dimecres, moment en què van començar les tasques per trobar-lo. Els efectius del cos reprendran la recerca un cop apareguin nous indicis que puguin revelar on es troba l'avi. Aquest dissabte els treballs s'han centrat en una zona determinada on es creu que va desaparèixer l'home. Va ser el seu fill qui va denunciar-ne la desaparició el dimecres a la comissaria i va explicar que l'última vegada que el va veure va ser dimarts. El dispositiu de recerca es va iniciar dimecres, dijous es va ampliar i va seguir divendres.