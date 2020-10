Detenen dos homes per un robatori amb força a l'interior d'un bar de Figueres

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 7 d'octubre dos homes, de 18 i 24 anys, de nacionalitat marroquina i veïns de Barcelona, com a presumptes autors d'un robatori amb força a interior d'establiment.

Els fets van tenir lloc la matinada del 7 d'octubre quan ens van alertar per un robatori amb força a l'interior d'un bar del carrer Eres de la Vila, de la població de Figueres. El propietari del local va trucar al telèfon d'emergències perquè s'havia activat l'alarma i sospitava que algú podia estar dins el seu local.

En pocs minuts els agents van arribar al lloc i, mentre feien les comprovacions dins el local, van sentir uns sorolls provinents d'un pis deshabitat que es troba a la planta superior, també propietat de la víctima.

Els agents, que hi van accedir per una escala interior, van escoltar corredisses al final del passadís. A darrera una porta van localitzar un dels lladres amagat. Per una de les finestres els agents van veure com un segon jove es despenjava fins la planta inferior, saltant des del primer pis fins al pati de llums. Immediatament el van localitzar amagat darrera la barra del bar.

Els lladres van escalar per la façana principal de la finca fins al balcó del primer pis i des d'allà es van despenjar pel pati de llums per accedir al bar. Un cop dins, van regirar estances, armaris i calaixos, però no van aconseguir sostreure res.

Els detinguts, un d'ells amb nombrosos antecedents, va passar el dia 7 d'octubre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.