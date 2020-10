Troben prop d'un miler de plantes de marihuana a l'antic restaurant Touring de Sils quan anaven a desnonar el llogater

Els Mossos d'Esquadra han detingut el llogater de l'antic restaurant Touring de Sils (Selva) després que la comitiva judicial que l'anava a desnonar per impagament, es trobés amb una important plantació de marihuana a l'interior del local. Els fets van passar el 30 de setembre. Segons explica el Diari de Girona i ha confirmat l'ACN, l'home tenia 47 quilos de maria distribuïts entre diverses habitacions i els passadissos de l'establiment. Tot plegat es va precipitar quan la comitiva judicial es va personar al restaurant per comunicar-li al llogater que havia de marxar de l'establiment, arran de la denúncia per impagament. El problema va ser que l'home, de 55 anys, no es va presentar.

Això va fer que el jutge autoritzés l'entrada al local de la comitiva que va ser qui va descobrir les prop de mil plantes que hi havien. A més de la droga, els agents també van trobar el material necessari per fer-la créixer, com ventiladors, focus de llums i transformadors. De fet, al detingut també se l'acusa d'un presumpte delicte de frau elèctric, a més d'un contra la salut pública. L'home no va tornar al restaurant fins l'endemà a recollir algunes de les seves pertinences, moment en què se'l va arrestar.

El menjar que ha quedat a les neveres i congeladors del restaurant i que es pugui aprofitar anirà destinat a una ONG gironina que distribueix aliments per a aquells que més ho necessiten.