Detenen quatre persones a la Jonquera que amagaven una pistola en el maleter d'un cotxe i 14.500 euros en efectiu

La Policia Nacional ha detingut tres persones de nacionalitat francesa i una altra de marroquina a la Jonquera quan intentaven entrar en territori espanyol en cotxe. La policia va trobar-los el diumenge 31 de maig en un dels controls rutinaris que realitzen a la frontera entre Espanya i França. Els agents van sospitar dels quatre homes ja que no van poder justificar el motiu del viatge. A més, van detectar cert nerviosisme entre els ocupants del vehicle amb matrícula francesa. Per això van decidir registrar el maleter, on van trobar-hi una arma embolicada amb draps. Era una pistola del calibre 45 amb un carregador i set cartutxos de munició real. Cap dels homes tenia permís d'armes i la policia va procedir a la seva detenció.

Després de la troballa de l'arma, la Policia Nacional va ver un registra més exhaustiu i va trobar 14.540 euros en efectiu que els ocupants del vehicle portaven repartits a les butxaques i ronyoneres. En paral·lel, els agents van contactar amb la policia francesa per donar-los les dades dels arrestats. Des del Centre de Cooperació Policial i Duanera del Pertús es va confirmar que tres dels homes tenien antecedents a França per delictes contra el patrimoni, tràfic de drogues i tinença il·lícita d'armes. A més, un d'ells també havia estat detingut per un homicidi fa vint anys durant un robatori amb força.

Per tot això, es va detenir els quatre ocupants del vehicle com a presumptes autors d'un delicte de tinença il·lícita d'armes. També s'ha intervingut la pistola que tenien en el maleter, els 14.540 euros, set telèfons mòbils i el cotxe dels ocupants.