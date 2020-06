Desmantellen a Figueres i Sevilla un clan familiar dedicat al tràfic internacional de marihuana

La Guàrdia Civil i la Policia Nacional han desmantellat un clan familiar molt violent dedicat al tràfic internacional de marihuana, i que s'havia fet fort a França. Hi ha 16 detinguts, set a Figueres i nou a la província de Sevilla. Els agents van fer 17 registres domiciliaris, on van localitzar substàncies estupefaents, armes de foc, vehicles (alguns d'alta gama), joies i molts diners en efectiu. La investigació va començar al setembre del 2017 de forma paral·lela pels dos cossos policials, que van unificar esforços quan es van adonar que tenien informacions compartides sobre un grup de persones, el clan dels 'Porros', que estava transportant importants quantitats de marihuana des de diferents punts de Sevilla fins a Figueres.

Els agents han constatat que els ara arrestats estaven assentats principalment a Figueres, Dos Hermanas i Perpinyà. Venien la droga a organitzacions de la resta d'Europa, principalment de França.

Hi havia un flux periòdic de vehicles de lloguer que venien de Sevilla i accedien a un aparcament d'un edifici d'habitatges a Figueres. Tenien fortes mesures de seguretat, canviaven habitualment de vehicles i rutes i havien fugit de controls policials.

La investigació es va complicar quan tres dels membres del clan van ser víctimes d'un tiroteig. Això va fer que la banda es recompongués i canviés la seva manera d'actuar. Els investigadors van haver de trobar els nous llocs on amagaven la droga. Els investigats van construir un búnquer subterrani amb una entrada camuflada. Estava vigilat amb persones que portaven armes de foc per evitar qualsevol acció de bandes contràries.

En el conjunt de l'operatiu s'han intervingut 3.698 plantes de marihuana, 280 quilos de droga (una part en cabdells), 4,5 quilos de pol·len de marihuana, 385.614 euros en bitllets, 1 màquina de comptar bitllets, 13 cotxes (alguns d'alta gama), dues motos de gran cilindrada (una d'elles robada a França), una desena d'armes de foc diferents tipus, diverses armes blanques, cinc balances i joies i pedres precioses valorades en més de 100.000 euros.

També van localitzar maquinària per centrifugar marihuana i així obtenir pol·len, i un turisme que no tenia els seients de darrere on s'havien incorporat garrafes amb combustible per anar reomplint el dipòsit sense haver de parar entre Sevilla i Figueres.