Detenen tres homes per vendre drogues al detall en un pis de Figueres

Els Mossos d'Esquadra han detingut a tres homes de 37, 41 i 42 anys de nacionalitat senegalesa i veïns de Figueres per vendre drogues al detall a l'interior d'un pis de la capital altempordanesa. A principis de maig els agents van detectar que hi havia un habitatge del carrer de la Rosa amb una gran afluència de persones joves que entraven i sortien de la porteria constantment. Davant d'això van comença a investigar si hi havia un punt des d'on es distribuïen substàncies estupefaents. Finalment, el 15 de maig els Mossos van realitzar una entrada per registrar al pis. Durant el dispositiu es va detenir un dels tres homes i també es van intervenir 37 embolcalls individuals, 614 grams de marihuana i 10 de cocaïna.

També hi havia dues bàscules de precisió i bosses de plàstic per preparar les dosis. Els agents van trobar-se amb més de 1.000 euros en efectiu, que van intervenir-los. Segons estimacions de l'Oficina Central Nacional d'Estupefaents del Ministeri de l'Interior la droga estaria valorada en 4.141 euros.

L'endemà del registre al pis, els Mossos van finalitzar la investigació i van detenir dos homes més pels mateixos fets. Els detinguts, tots ells amb antecedents policials per fets similars, van passar els dies 16 i 17 a disposició del Jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, qui en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.