S'incendia el paller d'un mas de Sant Climent Sescebes

Els Bombers de la Generalitat estan treballant per apagar un incendi que s'ha originat en un paller al veïnat de Vilartolí de Sant Climent Sescebes. El succés no ha produït cap dany personal ja que les flames només han afectat a un cobert on s'hi guardaven bales de palla. Els motius del foc encara s'estan investigant.





Estem treballant, amb 7 dotacions #bomberscat, en l'extinció d'un incendi que afecta el paller d'una granja de Sant Climent Sescebes. No hi ha danys personals. pic.twitter.com/JskKyYprfr — Bombers (@bomberscat) May 13, 2020

Deprés de rebre l'avís passats pocs minuts d'un quart d'onze d'aquest dimecres 13 de maig,de Bombers s'han desplaçat fins a la localització per començar a treballar en l'extinció de les flames. Segons expliquen fonts del cos,. A hores d'ara, les tasques consisteixen en anartot el recinte metàl·lic i treure, una per una, les bales de palla amb l'ajuda de la maquinària del mateix propietari. Les bales es deixen escampades per aconseguir que es refredin. Amb aquesta tasca s'intenta que les possiblesde foc que queden dins de les bales no es puguin tornar a encendre's.