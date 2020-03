Augmenten les denúncies per incompliment de l'estat d'alarma a Figueres

La Guàrdia Urbana de Figueres segueix amb els controls per verificar el compliment de l'estat d'alarma pel coronavirus. Durant el dia d'ahir, els agents van identificar 244 persones i 136 vehicles, un nombre menor que el divendres. Tot i això, van interposar 56 denúncies per incompliment de l'estat d'alarma, 18 més que el divendres, i es van detenir 2 persones.



215 sancions

La Guàrdia Urbana de Figueres haper verificar el compliment de les mesures decretades per l'estat d'alarma. Es realitzen controls a vehicles a diferents punts de la població per verificar que es compleixen les restriccions de desplaçaments.Durant els últims 6 dies, s'han controlat un total de 1005 vehicles (865 vehicles espanyols i 136 vehicles estrangers) dels quals, 40 en situació d'infracció. S'han identificat 1610 persones, s'han posat 215 sancions i s'han detingut fins a tres persones per no respectar les limitacions a la llibertat de circulació de persones establertes a l'article 7 del reial decret pel qual es declara l'estat d'alarma que poden comportar multes d'entre 600 i 30.000 euros segons la Llei Orgànica de protecció de la seguretat ciutadana.El vicealcalde i regidor de Seguretat Ciutadana, Pere Casellas explica que "hem intensificat els controls per tal de garantir que es compleixi el confinament i que només se surti si és imprescindible. Cal que tots ens quedem a casa i la Guàrdia Urbana vetllarà per tal que es compleixin les mesures decretades davant l'episodi de crisi del COVID-19".