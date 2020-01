Un ciclista de 29 anys, veí de Llagostera, ha mort en un accident en una pista forestal

El Servei Català de Trànsit ha informat que un ciclista ha mort en una pista forestal a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, al Baix Empordà, aquest dissabte, 18 de gener, al migdia.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan passaven pocs minuts de la 1 del migdia. Per causes que encara s'estan investigant,un ciclista ha caigut a la via i ha mort. Es tracta de W.K.M., de 29 anys i veí de Llagostera. Arran de l'accident, s'han activat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques.