Jutgen un acusat per violar una noia a L'Escala aprofitant que anava beguda

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dilluns un acusat que s'enfronta a 6 anys de presó per violar una noia a L'Escala aprofitant que anava beguda el 19 de març del 2017. Al judici, la víctima ha detallat que aquella nit va sortir amb uns amics, es va començar a sentir malament i no es veia capaç de tornar a casa. Aleshores, va demanar al processat, amb qui havia mantingut relacions amb anterioritat, que la recollís amb cotxe. "Li vaig dir que no volia tenir relacions i que em portés a casa, ell em va dir que em cuidaria i em va portar a casa seva", ha declarat. Un cop al pis, segons la fiscalia, l'acusat va abusar sexualment de la noia mentre estava mig adormida o en estat de semi inconsciència. El processat nega els fets i ha assegurat que "mai" va mantenir relacions amb la víctima sense el seu consentiment. La defensa demana l'absolució.

La víctima i l'acusat es van conèixer a principis del 2017. Aleshores, el processat tenia 32 anys i la noia en tenia 18. Segons ella mateixa ha explicat al judici, mantenien relacions sexuals esporàdiques sense arribar a ser parella.

La matinada del 19 de març del mateix any, la víctima ha explicat que es va començar a trobar malament després de sortir de festa amb uns amics. Aleshores, va decidir enviar-li un whatsapp a l'ara acusat per si la podia anar a buscar amb cotxe per portar-la a casa.

"Havia begut bastant i no em veia capaç de caminar quatre quilòmetres per arribar a casa", ha dit al judici. L'acusat la va passar a recollir. Segons la víctima, tan bon punt va pujar al vehicle ja li va dir que no volia mantenir relacions sexuals i que la portés fins a casa dels seus pares. "Va insistir en anar a casa seva, deia que ell em cuidaria", ha subratllat la noia.

Finalment, van anar fins a casa de l'acusat. Un cop al pis, segons el relat de la víctima, li va demanar un pijama, es va anar a canviar al lavabo i, finalment, es va estirar a l'únic llit que hi havia a l'habitatge.

La noia ha declarat que cada cop s'anava trobant pitjor i que té algunes llacunes de a nit però recorda que, tot i que li va repetir en més d'una ocasió que parés, l'acusat li va fer tocaments i la va penetrar.

Segons la fiscalia, l'acusat va fer cas omís de les negatives de la víctima, aprofitant-se que estava afectada pel consum d'alcohol, adormida o en estat de semi inconsciència. El fiscal sosté que el processat va actuar "contra la voluntat de la víctima" i subratlla que "no hi ha dubtes" que no va accedir a tenir sexe.

L'acusat, per contra, ha dit que la idea d'anar al pis va ser dels dos amb la intenció de "passar una bona estona junts", com havien fet altres vegades. El processat, que només ha respost a les preguntes del seu advocat, ha exposat que "mai" ha fet res sense comptar amb el consentiment de la víctima.

Al judici també han declarat la ginecòloga i la forense que van examinar la víctima quan es va decidir a anar a l'hospital. Segons han detallat, tenia una laceració als genitals compatible amb una penetració "forçada".

Per aquest fets, el fiscal demana 6 anys de presó i 8 anys de llibertat vigilada per a l'acusat per un delicte d'abús sexual amb penetració. En concepte de responsabilitat civil, vol que indemnitzi la víctima amb 10.000 euros. La defensa, per contra, demana l'absolució. El judici ha quedat vist per a sentència.