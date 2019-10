AMPLIACIÓ: S'eleven a dos els morts pel xoc frontal a Torroella de Fluvià

El Servei Català de Trànsit ha informat aquest dimecres 2 d'octubre que la passada matinada ha mort un dels tres ferits de l'accident produit ahir a la tarda a la C-31 al terme de Torroella de Fluvià. En el mateix sinistre viari la conductora d'un altre vehicle implicat va morir en l'acte.

D'aquesta manera, s'eleven a dos les víctimes mortals en un xoc entre dos turismes que va ocòrrer a dos quarts de vuit del vespre i en què hi ha dues persones hospitalitzades més, amb ferides de diverssa consideració.

Segons el Servei Català de Trànsit, ahir a la tarda es va produir un sinistre mortal de trànsit al punt quilomètric 373,4 de la C-31, a l'altura de Torroella de Fluvià. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 19.30 h.

Per causes que encara s'estan investigant, dos turismes van col·lidir frontalment. A conseqüència de l'accident, la conductora d'un dels dos turismes, F.S.LL., de 51 anys i veïna de l'Escala, va morir. El conductor de l'altre cotxe, de nacionalitat francesa, va resultar ferit crític i va ser evacuat a l'hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquesta matinada. En l'incident, dues persones més, acompanyants d'ambdós vehicles, van quedar ferides en estat menys greu i van ser traslladades a l'hospital de Figueres.

Arran de la incidència, es van activar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions del Bombers de la Generalitat, els quals van efectuar tasques d'excarceració, i quatre ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Quant a l'afectació viària, la via va estar tallada en els dos sentits de la marxa amb desviaments senyalitzats gairebé dues hores i mitja.