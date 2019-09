Els Mossos detenen a Figueres el sospitós d'una onada de robatoris a l'estiu

Aquest passat dimarts, els Mossos d'Esquadra van detenir a un jove de 23 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Figueres, investigat per haver comès, des del passat mes d'agost, una sèrie de robatoris amb força en establiments comercials i pàrquings del centre de la ciutat.

La forma d'actuació del lladre consistia en el forçament de panys, portes o vidres per, posteriorment, sostraure objectes de valor econòmic. Després de les oportunes investigacions, el jove ha estat detingut per haver comès presumptament fins a 9 robatoris amb força entre el 19 d'agost i 21 de setembre.



Els fets s'emmarquen dins una investigació per identificar i detenir l'autor de diversos robatoris que s'havien produït des del dia 19 d'agost fins el 9 de setembre en diferents comerços i establiments del centre urbà de Figueres.

Els dos primers fets es remunten al 19 i 20 d'agost quan va forçar una porta corredissa de les oficines d'un pàrquing del carrer Canigó de Figueres i, després d'accedir al seu interior, es va emportar els diners de la caixa.

El tercer fet es va produir el dia 22 d'agost en un pàrquing del Passeig Nou de Figueres on l'autor va forçar la màquina de cobrament, però no es va poder endur res.

L'endemà, va forçar la porta d'accés d'un bar del carrer González de Soto de Figueres i es va endur els diners del canvi i propines.

El dia 27 d'agost va entrar a robar en dos bars més del carrer Magre i del carrer Sant Pere. Una vegada dins va forçar les caixes enregistradores amb una pota de cabra.

El setè robatori l'hauria comès el 30 d'agost en un centre sanitari del carrer Sant Llàtzer on, després de forçar la porta d'entrada, va sostreure els diners.

Finalment el vuitè i novè robatori es van produir els dies 31 d'agost i 9 de setembre a les oficines d'un mateix pàrquing situat al carrer Santa Llogaia de Figueres d'on es va endur diners.



Els investigadors, després d'estudiar diversos indicis, van identificar i detenir l'autor dels fets el passat dia 24 de setembre a Figueres.



L'home, que tenia antecedents, va passar ahir dia 26 de setembre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.