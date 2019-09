Desmantellen a Peralada tres cultius amb 659 plantes de marihuana i 16 kg de cabdells

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat tres cultius amb 659 plantes de marihuana i 16 kg de cabdells a Peralada (Alt Empordà). La policia també ha detingut un home, de 23 anys i de nacionalitat marroquina, que presumptament cuidava les plantacions per un delicte contra la salut pública i tràfic de drogues. Els fets van passar dilluns cap a les cinc de la tarda. En el marc dels dispositius de salut pública que es fan per localitzar cultius, uns agents que estaven a Peralada van detectar dos motors d'aigua elèctrics dins d'un canal que s'utilitza per al rec de diferents camps de cultiu de la zona. Els mossos van seguir les mànegues i van localitzar les plantacions: una amb 475 plantes, una altra amb 100 i una tercera, amb 90.

Al mateix lloc, van trobar una barraca amb els cabdells de droga. Poc després van descobrir una tenda de campanya i el detingut que cuidava la plantació.

Els agents el van identificar i el van detenir després que donés respostes incoherents a les preguntes de la policia. El detingut, que té antecedents, ha passat aquest dimecres a disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia de Figueres, que n'ha decretat la llibertat.