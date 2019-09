Detinguts nou membres dels CDR acusats de planejar accions violentes

La Guàrdia Civil ha detingut aquest dilluns nou independentistes acusats de planejar presumptament accions violentes, segons han confirmat a l'ACN fonts del Ministeri de l'Interior. Fonts de l'Audiència Nacional han detallat que els detinguts són membres dels CDR ''amb capacitat per cometre accions violentes'' i se'ls investiga des de fa més d'un any per un delicte de terrorisme. A més de les detencions, agents de la Benemèrita també estan fent entrades i escorcolls que han començat a primera hora del matí d'aquest dilluns. Alguns d'aquests registres s'estan fent a Sabadell. La Guàrdia Civil ha informat que s'ha confiscat ''abundant'' material i substàncies considerades ''precursores'' per a la confecció d'explosius. Els detinguts declararan a l'Audiència Nacional els propers dies.

Segons la Guàrdia Civil s'han fet deu registres per localitzar i confiscar proves que evidenciïn el grau de preparació d'accions violentes. Durant els registres d'aquest dilluns al matí, s'ha confiscat documentació i material informàtic per estudiar i analitzar. A més a més, s'ha localitzat ''abundant material'' i substàncies considerades ''precursores'' per a la confecció d'explosius ''susceptibles'' de ser utilitzades per la fabricació d'artefactes, si així ho confirmen els especialistes.

L'operació està ordenada pel jutge Manuel García-Castellón, del central número 6 de l'Audiència Nacional. La investigació es troba sota secret de sumari.

En declaracions a RNE, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, no ha descartat més detencions i més registres de la Guàrdia Civil. El ministre ha afegit que són detencions similars a les del juliol passat a membres de col·lectius independentistes com Arran i SEPC.