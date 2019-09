Traficants d'éssers humans duien menors d'Almeria a França parant a la Jonquera

Agents de la Policia Nacional, amb la col·laboració d'Europol, han desmantellat una xarxa criminal dedicada principalment al tràfic d'éssers humans i a la sostracció de menors dels centres de protecció, amb destí a França i Bèlgica. Per això, utilitzaven autobusos d'empreses ubicades a Marroc, l'Estat espanyol i França, i el punt de partida era el Port d'Almeria. L'organització comptava amb una xarxa de captadors especialitzats per nacionalitats: marroquins, algerians, sirians i malians. Un dels seus membres sostreia menors malians d'un centre de protecció d'Almeria per convertir-los en víctimes del tràfic d'éssers humans a Europa.

A més, feien servir autobusos per al tràfic d'haixix, contraband de tabac i espècies cinegètiques, ocultant les mercaderies en forats adaptats per a aquest objectiu. La investigació ha finalitzat amb la detenció de 29 persones, la gran majoria marroquines. Onze han ingressat en presó provisional sense fiança. Després de 14 entrades i escorcolls, s'han intervingut més de 33.000 euros, diversa documentació, material informàtic, més de 200 quilos d'haixix, un vehicle i un remolc.



Tècniques per despistar la policia a la Jonquera

Des d'Almeria, els autobusos iniciaven dues rutes, segons ha explicat la Policia Nacional. Una amb destinació a Estrasburg (França) i una altra cap a Brussel·les (Bèlgica). Les dues rutes tenien nombroses aturades al llarg de la costa mediterrània per anar pujant més immigrants. Són les denominades "taquilles black" i se situaven en hotels o locutoris, coneguts pels immigrants, localitzats a Múrcia, Alacant, Barcelona i Tarragona. Van arribar a professionalitzar el negoci en les estacions d'autobusos de Madrid, Barcelona i Múrcia, comptant amb sòlids contactes criminals en els aconseguien passatgers irregulars i menors estrangers no acompanyats.

Quan s'aproximaven a la frontera entre Espanya i França, extremaven les mesures de seguretat per no ser detectats. Enviaven vehicles llançadera o es desviaven de la ruta per pobles adjacents, per evadir els controls policials. En arribar a la Jonquera, tots els passatgers irregulars baixaven de l'autobús i els separaven en grup perquè continuessin en taxi fins a la primera estació de servei de França, on tornaven a pujar a l'autobús per continuar el viatge.



Diversificació del negoci criminal

Per diversificar el seu negoci i obtenir més beneficis, l'organització comptava amb una infraestructura al servei d'altres organitzacions criminals, dedicades al tràfic d'haixix, el contraban de tabac i el contraban d'espècies cinegètiques, elevant els contactes a l'àmbit trasnacional. La policia va trobar grans quantitats de diners en dobles fons dels autobusos.