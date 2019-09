Figueres ha estat l'escenari d'un tiroteig amb ferits a l'avinguda Vilallonga

Diverses persones han estat implicades, aquest dijous al vespre, en un tiroteig que ha acabat amb ferits de bala. Els fets han tingut lloc pels voltants de les nou. Els ferits han estat traslladats a l'Hospital de Figueres. Diversos testimonis diuen haver vist impactes de bala en un local comercial pròxim a la gasolinera que hi ha entre el vell camp de la carretera del Far i la rotonda de la Ronda Sud. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han acordonat l'escenari del succés mentre altres agents custodiaven la porta d'urgències de l'Hospital, on s'han reunit nombrosos familiars dels afectats.