Mor un home de 78 anys a la platja de l'Estartit

Un home de 78 anys ha mort aquest diumenge al migdia a la platja de l'Estartit, al terme municipal de Torroella de Montgrí (Baix Empordà), segons han informat Protecció Civil. L'home es trobava a l'aigua i ha estat rescatat en estat inconscient pels socorristes i traslladat fins a la sorra, on li han començat a practicar les maniobres de reanimació. L'avís s'ha produït al voltant d'un quart d'una del migdia. Fins al lloc s'hi han desplaçat efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han continuat amb les maniobres i no han pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment dels fets, a la platja de l'Estartit hi onejava la bandera verda. A més del SEM, que hi ha desplaçat una ambulància i un helicòpter, també hi han treballat la Policia Local i la Guàrdia Civil. Durant aquest estiu, 18 persones han perdut la vida a les platges catalanes.