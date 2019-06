Fins a tretze conductors denunciats per la concentració de cotxes esportius a AP-7

Els Mossos d'Esquadra han denunciat tretze conductors durant el dispositiu específic que la policia va muntar aquest dijous contra una concentració de cotxes esportius que circulaven per l'autopista AP-7. Els vehicles, d'alta gamma, participaven en una competició entre Barcelona i Mònaco. La policia, després de detectar-ne la presència, va muntar un operatiu per garantir la seguretat viària, durant el qual va denunciar onze conductors per excés de velocitat, un per no tenir el permís de conduir i un altre per haver-se posat al volant després de consumir cocaïna. Aquestes tretze denúncies s'afegeixen a la detenció del conductor que circulava a 222 quilòmetres per hora per l'autopista, i que els Mossos d'Esquadra van poder aturar –i arrestar- a l'alçada de Figueres.