Una dona gran mata la seva companya d'habitació en una residència de València

La Guàrdia Civil investiga un nou crim a la província de València. En aquesta ocasió, el lloc on s'ha produït aquesta mort violenta, presumptament d'etiologia homicida, és una residència de la tercera edat al centre de la localitat de Xiva. Pel que sembla, una resident de més de noranta anys hauria posat fi a la vida de la seva companya d'habitació, també nonagenària, dimarts al matí per causes que s'investiguen. El cadàver de la víctima el va trobar una de les treballadores del centre amb símptomes d'asfíxia.

Responsables d'aquesta residència pública per a gent gran van alertar la Guàrdia Civil dimarts a mig matí informant de la mort d'una resident en circumstàncies aparentment estranyes. Una de les treballadores va ser la que va donar l'avís en entrar a l'habitació per preparar la medicació de les residents i es va adonar que una era al llit sense vida.

Quan els primers agents de l'Institut Armat van arribar al lloc, van comprovar que la nonagenària presentava signes d'haver estat presumptament asfixiada per una tercera persona. Tot apunta que la presumpta autora de la seva mort és la seva companya d'habitació, una dona també de més de 90 anys i amb problemes de demència senil.

Mort per asfíxia

Fins al lloc es va desplaçar la comissió judicial, amb el forense de guàrdia. En una primera inspecció del cadàver, l'expert de l'Institut de Medicina Legal de València va comprovar que el cos presentava símptomes compatibles amb una mort per asfíxia.

La jutgessa d'Instrucció número u de Requena, en funcions de guàrdia, va autoritzar l'aixecament del cadàver passat el migdia. El cos va ser traslladat a l'IML de València on aquest dimecres se li farà la pertinent autòpsia per determinar la causa exacta de la mort, i confirmar, com tot apunta, que es tracta d'una mort violenta d'etiologia homicida.

Agents de l'equip de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Riba-roja s'han fet càrrec de la investigació per aclarir les circumstàncies d'aquesta mort. De moment, i a l'espera de l'autòpsia, no s'ha detingut la presumpta homicida.

Els investigadors hauran de prendre declaració ara als diferents treballadors d'aquest centre per a gent gran, situat al carrer Alcalde Urbino Blay Mañez, per intentar demanar informació sobre la relació entre la víctima i la presumpta homicida, totes dues amb problemes de demència que en dificultaven convivència, segons les fonts consultades per aquest diari.

L'anciana sospitosa d'haver matat la companya haurà de ser sotmesa a un examen psiquiàtric. Si es confirma la seva demència seria inimputable i estaria exempta de responsabilitat pel presumpte crim.