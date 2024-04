Aquesta és la nova tècnica que els lladres utilitzen per robar diners

Apareix un nou sistema de robatori de diners i aquesta vegada els lladres no necessiten la nostra targeta bancària. Així doncs, els lladres també s'actualitzen per tal que els robatoris siguin més ràpids i efectius. Ara toca estar atent. La Guàrdia Civil ha detectat aquest nou format de robatori i està advertint a tots els usuaris perquè no facin això, ja que, els lladres ara, ens poden robar sense tenir la nostra targeta bancària copiada.

Els consells per evitar un robatori

No utilitzis els caixers automàtics a principis o finals de mes. El cobrament de la nòmina, pensions... se solen fer a finals o principis de mes. Llavors és quan s'aprofita per anar a fer gestions als caixers automàtics. En aquest moment és quan els lladres estan més atents per robar-nos els diners del compte.

Com roben els lladres els nostres diners

Entren directament darrere teu i et roben 'in situ'

Copien la teva targeta des del caixer automàtic

El nou sistema de robatori

Els lladres aconsegueixen les nostres dades a través de pàgines web. No fa falta que sigui la pàgina web del banc. Ells, aprofiten qualsevol rastre que hàgim deixat en alguna pàgina: nom, cognoms, etc. per tal de robar-nos sense que ens n'adonem.

Les plataformes des de les quals ens poden agafar les dades són molt utilitzades per molts de nosaltres: compravenda de vehicles, productes, etc. En aquestes plataformes hem de deixar les nostres dades personals i d'aquí les extreuen.

El 'modus operandi'

Els estafadors es posen en contacte amb nosaltres, dient que estan interessats en algun producte que venem online. Ens reserven l'article i ens diuen que ens faran un Bizum per tal que la reserva es faci efectiva i no només sigui de paraula, ja que, com tots sabem, les paraules se les emporta el vent quan de diners es tracta.

El problema apareix quan el comprador diu que la transferència per Bizum ha fallat i que ens vol fer l'ingrés via transferència bancària. Aquí hem d'activar l'alerta: alguna cosa no funciona correctament.

És important tapar el teu número secret en el caixer automàtic- / SHAYNE_CH13

L'estafador amb el nom del nostre banc i el nostre número de telèfon, ja en té prou. Aquest, ara, anirà al caixer automàtic i començarà a fer la transacció per robar a l'usuari. Quan estigui al caixer, contactarà amb el venedor i li demanarà un codi temporal que li enviarà el seu banc a la seva aplicació bancària.

En aquest moment, moltes persones donen el codi perquè ja han agafat la suficient confiança amb el comprador (estafador). El resultat: poden treure els diners del caixer sense targeta física.

La Guàrdia Civil dona consells per evitar aquests fraus