La Policia Nacional ha detingut a Madrid al duo de tiktokers LosPetazetaz, que comptaven amb centenars de milers de seguidors en diverses xarxes socials, com a suposats autors de les agressions sexuals sofertes per almenys quatre menors, a les quals drogaven i gravaven. Pel que sembla, gràcies a la seva condició de creadors de contingut en xarxes socials podien contactar amb les joves, als qui convidaven a casa seva. Allí, presumptament, aquests les drogaven i després les agredien sexualment, i ho gravaven en vídeo.

José Hernán A. i Iván G., de 34 i 21 anys, respectivament, aprofitaven la popularitat dels seus perfils en xarxes socials, Instagram o TikTok, en aquesta última van arribar a tenir prop de 440.000 seguidors encara que ara ja només sumen 30.000, per a atreure a les menors d'edat al seu pis del districte de Vila de Vallecas, han informat fonts policials. Aquí les feien partícips de diversos jocs en els quals tant ells com elles consumien diversos estupefaents -tusi i cànnabis, però especialment èxtasi líquid o GHB- fins que aconseguien anul·lar la seva voluntat.

En aquest moment era principalment José Hernán qui els proposava mantenir relacions sexuals i si es negaven li ho exigia com a pagament per les drogues consumides. Per això se li imputen dos delictes d'agressió sexual -més un en grau de temptativa-, cinc contra la salut pública i altres de violació, exhibicionisme i pornografia infantil. Per la seva part Iván solia ser present en el moment en el qual consumien droga però sortia de l'habitació en el moment de les agressions, excepte en una ocasió. Se li imputa un delicte d'agressió sexual. A aquestes quatre víctimes se'ls suma una cinquena que va ser localitzada en el domicili dels arrestats en el moment del registre i que va manifestar als agents que havia pogut evitar l'agressió dels detinguts.

No obstant això els investigadors del Grup XXII de la Unitat d'Atenció a la Família i la Dona (UFAM), a càrrec de la batejada com a operació Network, no descarten que puguin identificar a més víctimes. A més estan pendents del bolcat del material informàtic intervingut en el registre -dispositius d'emmagatzematge, mòbils i cambres instal·lades en el saló de l'habitatge-, amb el qual esperen obtenir noves evidències.

Denúncia del seu entorn

Segons el relat de les víctimes els detinguts portaven almenys des del passat estiu cometent les agressions però no va ser fins a desembre quan la Policia va tenir coneixement d'elles. Van ser persones del seu entorn pròxim que van presenciar els fets en repetides ocasions les que van interposar la denúncia que va donar inici a les perquisicions, ha explicat un dels investigadors als periodistes.

Una vegada van començar a tirar del fil els agents van trobar en internet vídeos en els quals algunes de les víctimes, a través d'una tercera persona, relataven el succeït i assenyalaven als arrestats. D'altra banda, a través una tercera persona que ho havia rebut de gent pròxima als arrestats, van obtenir el vídeo d'una de les agressions sexuals, la qual cosa va permetre incriminar-los de manera directa.

El passat 24 de gener els agents van culminar l'operació amb la detenció de tots dos homes. Un jutjat de Madrid va deixar en llibertat a Iván i va decretar l'ingrés a la presó de José Hernán, que no obstant això va sortir de la presó la setmana passada.

Un degoteig de casos

L'investigador ha mostrat la seva preocupació pel "degoteig de casos" similars que s'estan registrant i per l'especial vulnerabilitat de les víctimes. En aquest cas eren les menors les que contactaven amb els seus agressors per xarxes socials atretes per la seva popularitat i sense valorar el risc al qual s'enfrontaven.

A més, ha explicat, les víctimes no van denunciar els fets fins que els agents van contactar amb elles, la qual cosa reforça la idea de la necessitat d'alertar socialment i reclamar la col·laboració ciutadana.