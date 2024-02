L’Audiència de Barcelona ha condemnat l’exfutbolista del Barça Dani Alves a quatre anys i mig de presó per l’agressió sexual a una jove el desembre del 2022 en una discoteca de la capital catalana. El tribunal també imposa al brasiler llibertat vigilada durant cinc anys i 150.000 euros d'indemnització. La fiscalia demanava nou anys de presó, mentre l’acusació particular en demanava 12 per haver presumptament agredit sexualment una jove el lavabo d’un reservat de la discoteca Sutton la nit del 30 al 31 de desembre del 2022.

Nou anys de presó per a Alves: va exigir a la víctima que li digués «soc la teva puteta» Des del gener del 2023 Alves està en presó provisional, tot i haver demanat diversos cops la llibertat. Ha tingut tres advocats i ha donat diverses versions dels fets, començant per dir que no coneixia la noia, dient després que era ella qui havia abusat sexualment d'ell, afirmant més tard que les relacions eren consentides i afegint al final que estava sota els efectes de l'alcohol. Mentrestant, la versió de la noia no ha variat gaire i diverses proves perifèriques corroboren bona part del seu relat.