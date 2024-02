Envoltat dels seus éssers estimats, i en la més estricta intimitat, la seva família, els seus amics, els seus veïns, han acomiadat el Pepe. Es deia José de Arcos, 75 anys, i feia més de set mesos que estava desaparegut. La cerca conclou amb la pitjor de les notícies: les seves restes, el seu cos sense vida, apareixien en el mateix bosc, pròxim al santuari, en el qual es perdia la seva pista. El Pepe va desaparèixer a Lourdes, a França, el mateix dia que va arribar en una excursió que va fer amb la Penya Blaugrana de la seva localitat, Sant Vicent de Castellet.

Fa uns dies, la gendarmeria trucava els seus fills després de set mesos de silenci: havien trobat unes restes. Després de l'anàlisi d'ADN, es confirmava, era el Pepe. El seu cos estava molt pròxim a la zona on se'l va cercar tot el temps.

"M'he perdut"

"El meu pare es va desorientar", explicava el seu fill Marc. "Es va separar del grup, va dir que anava un moment a la farmàcia i es va perdre". Era 15 de juliol. Saben que el Pepe va intentar demanar ajuda: "M'he perdut". Va trucar a la seva família i als amics que viatjaven amb ell perquè li diguessin com tornar. "Veig un pont de ferro, unes vaques… No, gent no n'hi ha, no puc preguntar. Només passa algun ciclista… Bé, a veure si veig a algú, intento arribar". No va poder, no va saber. Sense èxit.

El grup va acudir a la policia per tractar de trobar-lo. "Ens truca i descriu el paisatge, però no sabem on està", van explicar als agents els companys de la penya. Ningú va sortir a la seva cerca. El seu telèfon es va quedar sense bateria. No van tornar a veure'l.

Tristesa, dolor, resignació, i silenci. A la impotència de no saber s'afegia la distància. Les batudes, organitzades per la família, per voluntaris, no portaven a res. El seu dolor, el seu crit, va arribar als Mossos d'Esquadra i al Centre Nacional de Desapareguts (Ministeri de l'Interior), que es van posar en contacte amb la gendarmeria francesa. "Només podem donar les gràcies per l'esforç i interès a trobar al nostre pare", explica el seu fill Marc. El dolor és immens, però el Pepe descansa a casa, almenys.