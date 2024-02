"Mira, jo no treballaré. No m’emmerdaré per quatre peles". A la presó d’Algesires de Botafuegos, un operari del narco de l’Estret resumia el seu pla de vida a un inspector en cap de la policia. El pres és amic d’infància del "més espavilat" al seu barri de San Fernando (Cadis). D’adult, es va haver de posar a treballar de peó de paleta amb atur intermitent. El seu amic va anar per un altre camí que li va procurar, gradualment, reformar la casa, vacances a Punta Cana, cotxe nou.... Un dia la dona li va dir: "La veïna s’ha retocat el pit. Ha anat a la clínica de Miami aquesta que surt a la tele. Una milionada". I el peó de paleta va pensar que potser millor fer-se peó del narco. Així penetra la màfia de la droga. Aquests són els seus sous.

Pilot de planadora: 25.000 euros per travessia. Els creuaments de l’Estret que es pagaven a 3.000 euros anada i tornada són ja cosa del passat. La competència i l’augment de capacitat de les llanxes han disparat els preus. Una operació de la policia a Màlaga el 2022 va trobar apunts a un capitost de banda amb pagaments de fins a 36.000 euros al pilot. De moment, és el pagament més alt que consta negre sobre blanc, apunten fonts policials andaluses. S’ha vist també en clans de l’Estret l’externalització de pilots. Ells recluten el seu propi equip d’estiba, i acorden un global de 100 euros per quilo d’haixix transportat. D’una llanxa amb 3.000 quilos surten diners per repartir amb gregaris... i amb els pilots de les llanxes d’escorta (tres, quatre...) de la principal, que entorpeixen el pas d’embarcacions de la Guàrdia Civil en cas de persecució.

‘Gepeser’: 3.000 euros... o res. De la tripulació, generalment formada per sis homes, és el que porta el GPS, si bé a l’Estret els llums de la costa i els molts vaixells i la curta travessia limiten els errors. El gepeser sol ser també notari: dona fe als venedors de la droga al Marroc que la mercaderia s’ha entregat en temps i forma al client. Generalment és un marroquí de la banda subministradora i no cobra res... o reclama la seva part per l’orientació.

Subalterns: de 3.000 a 5.000 euros per trajecte. Se situen per darrere del pilot i el gepeser cavalcant un darrere l’altre la planadora, a la qual s’agafen subjectant un arnès unit al seient. Tota la tripulació va en la meitat de popa per mantenir l’equilibri quan s’accelera entre les onades. El seu sou per travessia depèn de la qualitat i la quantitat de la droga. I del prestigi del pilot.

Descarregadors: 3.000 euros per operació. És l’estament més nombrós. Es recluta en barris, bars i punts d’oci, entre gent de confiança paisana dels capatassos. Segons fonts de la Guàrdia Civil, eren descarregadors de droga a les platges els que engrossien el grup d’esvalotadors que va aplaudir l’assassinat dels dos guàrdies la nit del 9 de febrer a Barbate, i que ara investiga la Fiscalia. La tarifa varia segons la mida de la càrrega. Fonts de la lluita antinarco assenyalen 3.000 euros com a mitjana per a carregaments de 3.000 quilos, per a una narcollanxa de 12 metres com la que va atropellar la zòdiac dels guàrdies. Aquest salari el sol cobrar per nit d’acció cada conductor de furgoneta que porta la mercaderia descarregada fins a un magatzem. Gent de confiança de les bandes, els conductors estan generalitzant una conducta cada vegada més violenta, envestint vehicles policials si es posen pel mig. Totes les descàrregues tenen capatassos que no estan a sou: els seus guanys són percentatges del valor de la droga posada en circulació i abonats en comptes estrangers.

Punt o aiguader: de 600 a 1.000 euros per nit de descàrrega. Situat en cantonades del nucli urbà, o en llocs des d’on dominar la visió de carreteres, molls o instal·lacions policials, fa tasca d’alerta. Vigila els moviments de Guàrdia Civil i policia i avisa –primer amb trucada; últimament per Telegram en llenguatge dissimulat– els capatassos de la descàrrega. En ocasions serà reclutat per fer, amb alguns altres, operacions de distracció de les forces policials ajuntant-se en una platja o en un moll per fer veure que estan esperant una descàrrega.

Guarda: 1.000 euros al mes o 1.000 per nit. Els vigilants de plantacions de marihuana, generalment poliaddictes, són l’últim esglaó de la piràmide del narcotràfic. A Alacant, la Guàrdia Civil ha mossegat màfies lituanes que pagaven a immigrants magribins 1.500 euros al mes i part de la droga plantada per dormir a la plantació. La cosa canvia si el narco té una necessitat peremptòria d’amagar la seva càrrega. En l’operació Acantha (2017), una de les més grans de la Guàrdia Civil contra el càrtel lituà de la marihuana a Almeria, es va saber d’un acord amb un particular: albergar a la seva nau un carregament desviat per eludir els agents. Pagament: 2.000 euros per dues nits.

Sabotejador del SIVE: 120.000 euros. El desembre del 2015, sicaris de narcos del Camp de Gibraltar van incendiar una base del SIVE en les proximitats de Chipiona. El Servei Integrat de Vigilància Exterior consta de radars i càmeres de gran abast, "capaces de veure una persona fumant a la platja de Tànger", assenyala un expert de l’Armada. El gestiona la Guàrdia Civil. La investigació de l’institut armat va determinar que una banda marroquina donava 120.000 euros als sabotejadors. Un d’ells va ser detingut després a Màlaga amb quatre narcos més, en una operació de la policia en què van caure 3.000 quilos d’haixix, vuit cotxes i dues pistoles. El desembre del 2015, un narco va atacar la torre del SIVE a Conil de la Frontera (Cadis) llançant el seu 4x4 carregat de llaunes de gasolina. La Guàrdia Civil el va detenir un mes després. Va ser per venjança: havia perdut diversos carregaments.

‘Petaquer’: 2.000 euros i el que vengui. Fugint de la pressió policial, les narcollanxes de l’Estret voregen la costa mar endins, per eludir les dotze milles de control de la Guàrdia Civil o buscar la província d’Alacant per descarregar. És molt trajecte per als potents motors. Es necessiten subministradors de queviures i bidons de combustible, o petaquers. Avisats per mòbil, assorteixen la narcollanxa des de port o punts de pesca mar endins.

‘Caleter’: 3.000 euros per cotxe. L’economia mafiosa filtra l’economia de la societat en què s’instal·la. En un poble malagueny, o en un polígon industrial de Cadis, regeix un taller de cotxes multimarca un mecànic ofegat pels pagaments. En el secret del seu cobert fabricarà amagatalls en cotxes, furgons i camions. Es pot pagar molt més si la caleta porta obertura electrònica.

Transportistes: de 4.000 a 5.000 euros. Aquest sector del negoci té tantes tarifes com acords particulars entre captador i xòfer. Sovint el reclutat és un camioner amb ruta fixa a algun país d’Europa que es deixa ficar entre la càrrega les bosses de cabdells, els paquets d’haixix o els embalatges de cocaïna.