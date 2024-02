Els Mossos d'Esquadra han detingut l'home que va agredir indiscriminadament diverses dones a l'estació de metro de Camp de l'Arpa de Barcelona. Els fets van tenir lloc divendres al matí, quan l'agressor va accedir a l'andana de l'estació i va començar a colpejar les víctimes de manera indiscriminada, sense dirigir-les la paraula, segons s'aprecia en un vídeo difós a les xarxes socials. Ara els Mossos investiguen si hi ha més dones agredides i en una piulada a X han demanat a les possibles víctimes que vagin a denunciar els fets a comissaria. Des de TMB també s'han posat a disposició de les víctimes i han condemnat els fets.

En les imatges que s'han viralitzat, es veu com l'home entra a l'andana pel fons de la imatge i la travessa cap endavant. Mentre va caminant passa pel costat de les persones assegudes que esperen el metro i comença a colpejar les víctimes. L'acció de l'individu va creixent en intensitat fins que arriba a la punta de l'andana, on hi ha una noia amb auriculars aliena a l'escena. L'home corre fins a ella, la colpeja i la fa caure a terra.